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رياضة

بن يطو يتألق بثنائية أمام الأهلي القطري

عمر سلامي
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بن يطو يتألق بثنائية أمام الأهلي القطري
ح.م
محمدبن يطو

قاد المهاجم الجزائري، محمد بن يطو، ناديه الوكرة للفوز على نادي الأهلي، بتوقيعه ثنائية، في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتمكن بن يطو من توقيع الهدف الأول في د24، قبل أيضيف الثاني في د 38 من ركلة جزاء.

وبفضل الثنائية التي وقعها في شباك الأهلي، ارتقى بن يطو إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري القطري بثمانية أهداف.

وحسب إحصائيات موقع “سوفاسكور”، فإن بن يطو تمكن من تسجيل 8 أهداف في 10 مباريات، وقام بـ28 تسديدة منها 12 على المرمى.

وأكد بن يطو في تصريحات له عقب المباراة، قائلا: ” حققنا فوزا مهما بعد خسارة وتعادل أمام العربي والغرافة، وكان من الضروري أن نحقق الانتصار اليوم من أجل العودة لأجواء البطولة”.
وأضاف: ” هدفنا الرئيسي التواجد مع الأربعة الأوائل، وهذا الموسم هو الثالث الذي ننجح خلاله في البقاء بين الأربعة الكبار”.

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