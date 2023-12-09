بن يطو يتألق بثنائية أمام الأهلي القطري

قاد المهاجم الجزائري، محمد بن يطو، ناديه الوكرة للفوز على نادي الأهلي، بتوقيعه ثنائية، في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتمكن بن يطو من توقيع الهدف الأول في د24، قبل أيضيف الثاني في د 38 من ركلة جزاء.

وبفضل الثنائية التي وقعها في شباك الأهلي، ارتقى بن يطو إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري القطري بثمانية أهداف.

وحسب إحصائيات موقع “سوفاسكور”، فإن بن يطو تمكن من تسجيل 8 أهداف في 10 مباريات، وقام بـ28 تسديدة منها 12 على المرمى.

محمد بن يطو🇩🇿 مهاجم الوكرة🇶🇦 ثالث هدافي دوري نجوم إكسبو هذا الموسم 🎮 10 مباريات

⚽️ 8 أهداف

🥅 28 تسديدة-> 12 على المرمى

👌🏻 29% نسبة ترجمة الأهداف

📍3,5 تسديدة لتسجيل كل هدف

📈 7,26 معدل تقييم سوفاسكور pic.twitter.com/V1dZpXGB7z — SofascoreAR (@SofaScoreARB) December 8, 2023

وأكد بن يطو في تصريحات له عقب المباراة، قائلا: ” حققنا فوزا مهما بعد خسارة وتعادل أمام العربي والغرافة، وكان من الضروري أن نحقق الانتصار اليوم من أجل العودة لأجواء البطولة”.

وأضاف: ” هدفنا الرئيسي التواجد مع الأربعة الأوائل، وهذا الموسم هو الثالث الذي ننجح خلاله في البقاء بين الأربعة الكبار”.