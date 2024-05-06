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رياضة
رغم تلميحه بالرحيل عن نادي الوكرة

بن يطو يغلق باب العودة إلى الجزائر

طارق. ب
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بن يطو يغلق باب العودة إلى الجزائر

أغلق الدولي الجزائري محمد بن يطو، باب العودة إلى البطولة الوطنية، بعدما أبدى ارتياحه في قطر، والعيش رفقة عائلته الصغيرة بالدوحة، رغم تلميحه بالرحيل عن نادي الوكرة، خلال تصريح لأحد القنوات التلفزيونية القطرية.

ورغم أن المهاجم بن يطو يتواجد محل اهتمام أكبر الأندية الجزائرية، على غرار شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، بالإضافة إلى قطبي العاصمة، إلا أن تصريحه الأخير، ورغبته في البقاء للعيش بالدوحة على الأقل لسنوات أخرى، يجعل قراره بتغيير الأجواء نحو البطولة الوطنية صعبا، في ظل إمكانياته الكبيرة، والتي تسمح له بالبقاء في الدوري القطري الممتاز.

وكان بن يطو قد ذكر لوسائل الإعلام أنه لم يتلق عرضا من الجزائر أو أي أندية خليجية، كما لم يفاتحه مسؤولو نادي الوكرة من أجل تجديد عقده، إلا أنه فضل عدم استباق الأمور، إلى غاية نهاية الموسم، وتحديد مستقبله رفقة وكيل أعماله، حيث سيدرس كل العروض التي ستصله من أندية أخرى، خلال الفترة المقبلة، قبل اختياره للفريق الذي سيحمل قميصه مستقبلا.

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