بن يوسف يلجأ إلى النجم الساحلي التونسي لبعث مشواره الكروي

النادي التونسي أصبح يضم 8 لاعبين جزائريين في تعداده

فضل إلياس بن يوسف، اللاعب السابق لشبيبة القبائل، إعادة بعث مشواره الكروي من جديد، في الملاعب التونسية بعد التوقيع على عقد مع النجم الساحلي حتى جوان 2024.

وأعلن النجم الساحلي التونسي، يوم أول أمس، عن صفقة استقدام عدة لاعبين من بينهم الياس بن يوسف، هذا الأخير كان بعيدا عن الملاعب منذ فترة طويلة بعد أن سلطت لجنة الانضباط عقوبة قاسية ضده بالإيقاف لأربع سنوات، عقب سقوطه في فخ تعاطي الممنوعات إثر اكتشاف مادة الكوكايين المحظورة في فحص الكشف عن المنشطات، لكن الفاف خففت عقوبته في شهر فيفري الماضي ورفعت عنه الحظر من أجل إعادة إدماجه من جديد في النشاط الكروي.

للإشارة، النجم الساحلي التونسي يضم في صفوفه عددا معتبرا من اللاعبين الجزائريين، ووصل نصابهم هذا الموسم إلى ثمانية لاعبين بعد التعاقد مع بن يوسف ولاعب وفاق سطيف لعوافي وقلب دفاع مولودية وهران مصمودي، هذا الثلاثي الذي يضاف إلى بوتمان وبن عيادة ومزيان وزردوم وبوخنشوش.