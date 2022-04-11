بهدف ترقية التعاون الثنائي.. وزير السياحة يستقبل سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر

استقبل وزير السياحة و الصناعة التقليدية ياسين حمادي، الاثنين، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، حيث كان اللقاء فرصة سانحة لدراسة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية وترقيتها.

في مستهل اللقاء أعرب الطرفان عن اعتزازهما بالعلاقات القائمة بين البلدين وحرصهما على أهمية ترقية التعاون الثنائي، ومن خلال استعراض واقع العلاقات الثنائية في مجال السياحة والصناعة التقليدية.

كما أكد الوزير على ضرورة الشروع في تحضير مذكرة تفاهم ووضع خارطة طريق مشتركه تسمح بإطلاق نشاطات عملية من شأنها مد جسور متينة للتعاون لاسيما في مجال التكوين وتعزيز القدرات في اللغة الانجليزية، الترويج و تسويق منتوجات الصناعة التقليدية، فضلا عن خلق حركية لتحفيز الاستثمار السياحي والفندقي واستقطاب حاملي المشاريع الأمريكيين من خلال التعريف بمختلف فرص الاستثمار التي تتوفر في الجزائر ومقوماتها السياحية.

من جهتها أعربت سعادة السفيرة عن استعدادها لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية مثمنةً القدرات والإمكانيات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها الجزائر، كما أكّدت على أهمية تنسيق الجهود من أجل التعريف بوجهة الجزائر السياحية لدى السياح الأمريكيين.

واتفق الطرفان على مواصلة الجهود لتعزيز علاقات التعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية لتحقيق التطلعات المستقبلية، والعمل على بناء شراكة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.