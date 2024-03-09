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بهذا التطبيق.. ماسك يخطط لمنافسة “يوتيوب”

الشروق أونلاين
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بهذا التطبيق.. ماسك يخطط لمنافسة “يوتيوب”

يخطط إيلون ماسك لإطلاق تطبيق تلفزيوني جديد باسم “إكس” على التلفزيونات الذكية المقدمة من “سامسونغ” و”أمازون” الأسبوع المقبل.

ونقل موقع “فورتشن” عن مصدر مجهول يعمل في شركة التواصل الاجتماعي، أن ماسك يهدف من خلال هذا التطبيق إلى تشجيع المستخدمين على مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة على شاشات أكبر، كما أنه يعتزم منافسة تطبيق “يوتيوب”.

وأضاف المصدر أن التطبيق الجديد يبدو مماثلاً تماماً لتطبيق يوتيوب الخاص بالتلفزيون.

وفقاً لموقع “فورتشن”، فإن من بين الخدمات الأخرى التي يهدف “ماسك” إلى منافستها، منصة البث المباشر “تويتش”، وتطبيق المراسلة المشفرة “سيجنال”، ومنتدى التواصل الاجتماعي “رديت”.

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