بهذا السعر.. الجزائر تقتني نحو 600 ألف طن من قمح الطحين

محمد فاسي
القمح

أفاد متعاملون أوروبيون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC) اشترى ما يقارب 600 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أُغلقت يوم أمس الثلاثاء، بسعر تراوح بين 259 و261 دولارا للطن الواحد شاملة تكاليف الشحن.

وأوضحت وكالة رويترز للأخبار، أن الكميات المقتناة قُدّرت مبدئيا بين 460 ألفا و500 ألف طن، فيما أشارت تقديرات أخرى في وقت لاحق من اليوم ذاته إلى إمكانية بلوغها ما بين 600 و690 ألف طن، غير أن أغلب التقديرات استقرت عند مستوى 500 ألف طن.

وأشارت الوكالة إلى أن القمح سيورّد من مناشئ خيارية، لكن من المرجح أن تأتي معظم الكمية من دول البحر الأسود مثل أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا، على أن تتم عمليات الشحن على فترتين: من الأول إلى 15 نوفمبر، ومن 16 إلى 30 من الشهر نفسه، بينما يُشترط الشحن قبل ذلك بشهر في حال التوريد من أمريكا الجنوبية أو أستراليا.

يذكر أن الديوان الجزائري كان قد اشترى في مناقصة سابقة بتاريخ 15 جويلية نحو مليون طن من القمح بسعر تراوح بين 253 و257 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن.

