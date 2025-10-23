بهذا السعر.. الجزائر تقتني نحو 600 ألف طن من قمح الطحين

كشف متعاملون أوروبيون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب “OAICdz” اشترى ما يقارب 600 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة عالمية أُغلقت أمس الأربعاء، وذلك في إطار جهود الجزائر لتأمين احتياجاتها من الحبوب خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح المتعاملون، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن الكمية المشتراة تمثل الحد الأعلى لتقديرات التجار التي تراوحت بين 500 و600 ألف طن، مع ترجيح معظمهم أن تكون الكمية النهائية قريبة من 600 ألف طن.

وأشاروا إلى أن سعر الشراء بلغ 258.50 دولارًا للطن شاملًا تكاليف الشحن، وهو نفس السعر الذي توقعه المتعاملون في تقديرات سابقة.

ورجّح المتعاملون أن يأتي الجزء الأكبر من القمح من منطقة البحر الأسود، رغم أن المناقصة سمحت بالحصول على الحبوب من مناشئ اختيارية، متوقعين أن تشمل المناشئ المحتملة رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا.

كما أُشير إلى أن القمح الأرجنتيني، الذي يُعتبر حاليًا منخفض السعر، طُرح كخيار محتمل، غير أن شحنات نوفمبر وديسمبر قد تكون مبكرة جدًا بالنسبة للمحصول الجديد في الأرجنتين.

ووفقًا لشروط المناقصة، يُتوقع أن تُشحن الكميات من المناشئ الأوروبية بين الأول والخامس عشر من ديسمبر، ومن السادس عشر إلى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته، بينما تُحدَّد مواعيد أبكر بشهر إذا كان المنشأ من أمريكا الجنوبية أو أستراليا.

ويُنتظر أن تُعلن لاحقًا تقديرات إضافية بشأن الأسعار والكميات النهائية بعد استكمال التقييمات التجارية للمناقصة.