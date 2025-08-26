بهذا المقابل خفض ترامب الرسوم الجمركية ضد كوريا الجنوبية!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع كوريا الجنوبية، يقضي بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الكورية إلى الولايات المتحدة، مقابل التزامات استثمارية ضخمة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد قرر تجمع شركات كورية جنوبية توقيع اتفاقيات شراكة مع نظيرته الأمريكية، بما في ذلك اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار مع شركة بوينج وجنرال إلكتريك إيروسبيس، عقب لقاء ترامب، والرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، أمس الاثنين.

وعقب هذا اللقاء الذي سبقته توترات بين البلدين، بسبب قرار ترامب، فرض رسوم جمركية على سيول بنسبة 35%، قرر الجانبان الدخول في مفاوضات تجارية أفضت إلى تخفيض واشنطن رسومها على كوريا الى 25%، في مقابل اقتناء الأخيرة معدات أمريكية وضخّ استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الصناعي الأمريكي.

ويعدّ قطاع الطيران، أبرز التعهدات التي تقدّمت بها كوريا لواشنطن، حيث تشمل شراء سيول 100 طائرة “بوينغ” بقيمة 36.2 مليار دولار، إلى جانب توقيع اتفاق بـ13.7 مليار دولار مع “جي إي إيروسبيس” لتوفير المحركات وخدمات الصيانة.

وفي مجال الطاقة، وقّعت شركة الغاز الكورية الحكومية اتفاقاً لشراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة بحدود 3.3 مليون طن سنوياً، من شركات من بينها “ترافيغورا”، وذلك انطلاقا من عام 2028 وتمتد على مدى عقد.

وفي قطاع السيارات والروبوتات، تعتزم مجموعة “هيونداي موتور” زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 26 مليار دولار حتى عام 2028، في إطار مساعيها لتوسيع إنتاج السيارات والصلب والروبوتات.

وتشير الخطة الممتدة لأربع سنوات إلى ارتفاع الاستثمارات بواقع 5 مليارات دولار عن الـ21 ملياراً المعلَن عنها في مارس، وتشمل إنشاء مصنع جديد للصلب في لويزيانا، وتوسيع إنتاج السيارات، وإنشاء منشأة للروبوتات قادرة على تصنيع 30 ألف وحدة سنوياً. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات معاً نحو 25 ألف وظيفة جديدة.

وفي مجال السفن، وقّعت شركة “سامسونغ هيفي إندستريز” اتفاق شراكة استراتيجية مع مجموعة “فيغور مارين” الأميركية لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد للسفن الحربية الأميركية.