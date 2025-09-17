بوابات إلكترونية ذكية (E-gates) في مطار الجزائر

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود يوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، خُصّص لدراسة مشروع عصرنة مطار الجزائر الدولي.

وشارك في الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، كل من الرؤساء المدراء العامون للخطوط الجوية الجزائرية، الوكالة الوطنية للطيران المدني، مؤسسة تسيير مصالح مطار الجزائر، والملاحة الجوية الجزائرية، إلى جانب إطارات مركزية.

حيث تم استعراض مشروع عصرنة مطار الجزائر الدولي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية. الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمطارات الوطنية، وجعل الجزائر بوابة متميزة على المستوى الدولي.

كما جاء الاجتماع تتويجًا لتوصيات الوزير التي تم تقديمها خلال الاجتماعات السابقة. حول ضرورة اعتماد أحدث الحلول التقنية والابتكارات في مجال نظم التفتيش والمراقبة، وتجديد مرافق الركاب، وخلق بيئة سفر سلسة وآمنة.

وقد شمل العرض إدماج حلول مبتكرة وتجهيزات من الجيل الجديد، على غرار البوابات الإلكترونية الذكية (E-gates)، أنظمة التفتيش والمسح المتطورة، والماسحات السريعة للأمتعة.

فضلاً عن تجديد ممرات الركاب، وإنشاء رواق خاص بمستعملي الدرجة الأولى وركاب الأعمال. بما يضمن للمسافر تجربة متكاملة وسلسة.

كما تم التأكيد على تعزيز الاعتماد على الأنظمة الذكية بدل العنصر البشري. لتقليص زمن العبور إلى ثوانٍ معدودة، وتحقيق انسيابية مثلى في الحركة داخل المطار.