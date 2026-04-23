الجزائر

بوالزرد يتباحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في علاقات الجزائر بالمنظومة الأممية الإنمائية

وكالة الانباء الجزائرية

تباحث وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمينة محمد، حول العلاقات بين الجزائر ونظام الأمم المتحدة الإنمائي.

وحسب وكالة الانباء الجزائرية، اللقاء عقد على هامش مشاركة بوالزرد في منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية.

وتطرق الطرفان إلى جهود الجزائر الحثيثة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة لتحقيق أهداف برنامج 2030 سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي.

حيث أبرز بوالزرد مختلف المبادرات التي يقودها قطاع المالية في الجزائر لمرافقة جهود التنمية في البلاد، إضافة إلى المشاريع المشتركة بين وزارة المالية ومختلف الوكالات الأممية المتواجدة في الجزائر.

وأكد الوزير استعداد الجزائر الكامل خاصة بصفتها نائب الرئيس الحالي والرئيس القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، للعمل على تنفيذ مخرجات التزام إشبيلية الذي أقره رؤساء الدول والحكومات شهر جوان الماضي.

