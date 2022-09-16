بوبكر يوقع على كافة العقود مع المصري

التحق بلاعب وفاق سطيف عبد الرحيم دغموم

عقد رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، مع نور الدين بوبكر، لاعب شبيبة الساورة المنضم حديثا لصفوف الفريق. وجاءت الجلسة لتوقيع اللاعب على كافة نسخ عقده الجديد مع المصري، الذي ينتهي بنهاية موسم 2023-2024.

وحضر مع اللاعب، ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري، والمسئول عن التعاقدات في النادي، وذلك بعد إسناد كامل أبو علي، له هذه المهمة أثناء سفره بالخارج. وكانت إدارة المصري قد نجحت في التعاقد مع اللاعب الجزائري عقب رحيله عن فريقه السابق الوداد البيضاوي. يذكر أن المصري أبرم العديد من الصفقات مثل الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب وفاق سطيف، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، بالإضافة إلى النيجيري أنتوني أكوبوتو لاعب نادي قطر، وحسين السيد ظهير بيراميدز.