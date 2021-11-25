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“بوتسوانا”.. متحور افريقي جديد لكورونا يقلق العالم

الشروق أونلاين
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“بوتسوانا”.. متحور افريقي جديد لكورونا يقلق العالم

حذر علماء من متحور جديد من فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد -19″، بسبب وجود عدد هائل من الطفرات فيه، ما يجعله تهديدا كبيرا على الصحة العامة.

وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الخميس، أن العلماء أطلقوا اسم “بوتسوانا” أو “بي.1. 1529″، ربما يؤدي إلى مزيد من تفشي فيروس كورونا.

وجرى تشخيص أول إصابة بمتحور “بوتسوانا” في جمهورية بوتسوانا، جنوبي القارة الإفريقية، وجرى العثور في وقت لاحق على 6 حالات أخرى في جنوب إفريقيا، الدولة المجاورة.

وبعد ذلك، عثر على إصابة ثامنة في هونغ كونغ، كان عائدا من جنوب إفريقيا.

وأوضح المصدر ذاته، أنه بصورة عامة، تسمح الطفرات المفاجئة التي تطرأ على الفيروسات بالتكيف كما يجعلها أكثر ضراوة، وأكثر قدرة على مراوغة المناعة الطبيعية واللقاحات.

ونقلت الصحيفة عن عالم الفيروسات في امبريال كوليدج لندن، توم بيكوك، قوله إن هذا المتحور يمكن أن يكون مصدر قلق حقيقي، وذلك لأن الطفرات الـ32 التي رصدت في “بروتين سبايك” الموجود على سطح فيروس كورونا، تمكّنه من تفادي المناعة البشرية بسهولة، وبالتالي انتشار الفيروس بسرعة بين البشر.

ويعرف عن هذا البروتين بأنه المسؤول عن تنفيذ عملية ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية وغزوها.

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