بوتفليقة ونزار وراء عدم نشر الجزء الثاني من مذكرات الشاذلي

عبد العزيز بوباكير:

قال الكاتب والمترجم عبد العزيز بوباكير، بأن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ووزير الدفاع الوطني الأسبق الجنرال خالد نزار، هما من وقفا وراء عدم نشر الجزء الثاني من مذكرات الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.

وأكد بوباكير، في مداخلة له، الإثنين، على هامش حضوره اللقاء الإعلامي المسمى “ضيف الجامعة” المنظم من قبل مخبر بحوث ودراسات في الميديا الجديدة بقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، أن الجزء الثاني من المذكرات الذي يتكون من 380 صفحة قام بتسليمه إلى إحدى دور النشر قبل سبع سنوات، التي لم يكشف عن اسمها وذلك باللغتين العربية والفرنسية، من صعود الشاذلي إلى الحكم إلى غاية استقالته، بأن بعض الأطراف وقفت خلف عدم نشر هذا الجزء المهم من بينهم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وكذا خالد نزار اللذان سعيا حسب قوله إلى منعها من النشر، لأن مضمونها يزعجهما ويزعج عدة جهات أخرى لم يكشف عنها.

ووفق الإعلامي عبد العزيز بوباكير، فإن جانبا من المذكرات يتحدث فيه عن نهب المال العام في عهد حكم بوتفليقة وعدة اتهامات له بذلك، إضافة إلى بعض الأعمال التي ارتكبها نزار والعديد من المواضيع، على أن تصدر قريباً سواءً في شكلها الحالي على حد تأكيده أو في كتاب له سيرى النور خلال هذه السنة.

وفي السياق ذاته، جدد ذات المتحدث التأكيد على أن الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد قدم استقالته بمحض إرادته، ولم يتم دفعه إلى ذلك من أي جهة كانت، مضيفا بأن الرجل الذي عرفه قبيل وصوله إلى سدة الحكم بست سنوات تعرض للظلم وظلمته الجزائر ومحيطه، في ظل الصراعات المشاكل التي كانت أنذاك.