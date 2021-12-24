بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن تبرير إهانة مشاعر المؤمنين بحرية الإبداع، مؤكدا أن الإساءة إلى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ” ليست حرية تعبير”.

وأكد بوتين، خلال مؤتمر صحفي سنوي، ردا على سؤال عن “الخط الذي يفصل بين إهانة مشاعر أحد وحق الفنان في التعبير” ليس هناك علاقة بين الفن وإهانة الآخرين.

وتابع متسائلا: “هل تمثل إهانة النبي محمد (ص) حرية الإبداع؟ لا أعتقد ذلك، هي ليست حرية رأي بل انتهاك حرية الدين وانتهاك المشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام”.

وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة توفير الحرية بشكل عام، لأن مستقبلا محزنا ومملا ينتظرنا دونها، لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أهدافنا عندما تعبث بحرية شخص آخر”.