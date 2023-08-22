بوتين: التخلّي عن الدولار في المبادلات بين دول بريكس “لا رجعة فيه”

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، أن التخلص من الدولار في المبادلات بين دول مجموعة بريكس، هي أمر لا رجعة فيه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين أمام المشاركين في قمة بريكس الجارية في الفترة بين 22 و24 أوت، بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا.

ويشارك بوتين في هذه القمة عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، بعد إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه، على خلفة الحرب في أوكرانيا.

وتعتزم دول مجموعة بريكس، وهي روسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند، الشروع في اختبار نظام الدفع المشترك الخاص بها، لإجراء مبادلاتها التجارية بعملاتها الوطنية، بداية من العام المقبل.

وفي محاولة لتقليل اعتماد الدول الـ5 على المؤسسات المالية العالمية، ستختبر المجموعة أيضا خطط إنشاء عملتها الموحّدة.