-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بوتين: التخلّي عن الدولار في المبادلات بين دول بريكس “لا رجعة فيه”

الشروق أونلاين
  • 472
  • 0
بوتين: التخلّي عن الدولار في المبادلات بين دول بريكس “لا رجعة فيه”
أرشيف
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، أن التخلص من الدولار في المبادلات بين دول مجموعة بريكس، هي أمر لا رجعة فيه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين أمام المشاركين في قمة بريكس الجارية في الفترة بين 22 و24 أوت، بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا.

ويشارك بوتين في هذه القمة عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، بعد إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه، على خلفة الحرب في أوكرانيا.

وتعتزم دول مجموعة بريكس، وهي روسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند، الشروع في اختبار نظام الدفع المشترك الخاص بها، لإجراء مبادلاتها التجارية بعملاتها الوطنية، بداية من العام المقبل.

وفي محاولة لتقليل اعتماد الدول الـ5 على المؤسسات المالية العالمية، ستختبر المجموعة أيضا خطط إنشاء عملتها الموحّدة. 

مقالات ذات صلة
انطلاق أشغال قمة “بريكس” بجنوب إفريقيا

انطلاق أشغال قمة “بريكس” بجنوب إفريقيا

مقتل 31 شخصا وإصابة 35 آخرين بسبب الفيضانات في النيجر

مقتل 31 شخصا وإصابة 35 آخرين بسبب الفيضانات في النيجر

فترة انتقالية في النيجر لمدة 3 سنوات.. هكذا ردّت “إيكواس”

فترة انتقالية في النيجر لمدة 3 سنوات.. هكذا ردّت “إيكواس”

تعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي

تعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي

مصر تعلن رصد أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد

مصر تعلن رصد أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد

الرئيس البرازيلي: العالم سيشهد تغيرات هائلة في السنوات المقبلة

الرئيس البرازيلي: العالم سيشهد تغيرات هائلة في السنوات المقبلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد