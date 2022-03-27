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العالم

“بوتين الجزار”.. ماكرون يعارض بايدن

الشروق أونلاين
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“بوتين الجزار”.. ماكرون يعارض بايدن
ح.م
الرئيسان الفرنسي والأمريكي

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصعيد الكلام في أوكرانيا، في إشارة منه إلى تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “جزّار”.

وقال ماكرون لقناة “فرانس 3” الفرنسية، الأحد، “لن أستخدم هذا النوع من الكلام لأنني لا أزال على تواصل مع الرئيس بوتين”.

وكان بايدن قد صرّح السبت، من وارسو، بأن بوتين “جزّار” وبأن الحرب في أوكرانيا “فشل استراتيجي لروسيا”.

وسُئل ماكرون عن هذه التصريحات، فقال “نريد وقف الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا دون الدخول في حرب. هذا هو الهدف (..) وإذا أردنا القيام بذلك، فيجب ألّا نُصعّد لا الكلام ولا الأفعال”.

ولفت ماكرون إلى أنه سيتحدث مع بوتين “(الاثنين) أو(الثلاثاء)” لتنظيم عملية إجلاء لسكان مدينة ماريوبول المحاصرة والواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي تتعرض لقصف منذ أسابيع.

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