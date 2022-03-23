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العالم

بوتين يعلن عن قرار بتحويل مدفوعات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل الروسي

الشروق أونلاين
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بوتين يعلن عن قرار بتحويل مدفوعات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل الروسي
أرشيف
فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، عن قرار بتحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل المحلية. في أسرع وقت ممكن.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، فقد أصدر بوتين بالفعل، تعليمات إلى بنك المركزي ومجلس الوزراء “لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع”.

وقال بوتين في حديث لوسائل الإعلام: “لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار”.

وأضاف:”موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام عملات الدول غير الصديقة في نقل الغاز”.

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