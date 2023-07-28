بوتين: ترقية التبادل التجاري مع إفريقيا يقتضي التعامل بالعملات الوطنية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, الجمعة، خلال أشغال اليوم الثاني من قمة “روسيا-افريقيا” أن ترقية التبادل التجاري بين الجانبين يقتضي “التعامل بالعملات الوطنية”.

وجاء ذلك في جلسة علنية حضرها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان, الذي يشارك في أشغال القمة ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح الرئيس بوتين في كلمة أن الجانب الروسي مستعد للعمل “من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة. نقيم العلاقات مع كل دولة إفريقية، ونقيم تلك العلاقات في إطار عالم متعدد الأقطاب”.

وأضاف بالقول: “إننا نشهد تحول القارة الأفريقية إلى مركز جديد للقوة، فقد نما دورها السياسي والاقتصادي بشكل كبير, وسيتعين على الجميع أخذ هذا الواقع الموضوعي في الاعتبار”.

من جهة أخرى، أكد الرئيس بوتين أن بلاده طرحت مبادرة للتعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية “زليكاف”، مؤكدا استعداد روسيا لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل إفريقيا في هيئة الأمم المتحدة, بما في ذلك ضمن سياسة إصلاح مجلس الأمن الدولي.

ويرى الرئيس الروسي أن قمة روسيا-افريقيا تدل على أن الطرفين لديهما الإرادة لتوطيد تعاونهما في عدد من القطاعات, مضيفا أن رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الروسية يتطلعون إلى شراكات جديدة مع نظرائهم الأفارقة.

وبخصوص الأزمة الأوكرانية, أكد أن المبادرة الافريقية للتسوية “مهمة كون إفريقيا على استعداد لحل المشاكل الدولية, وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم الديمقراطي الحر”.