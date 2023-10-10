بوتين : تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سببه واشنطن

قال الرئيس الروسي أن سبب تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سببه فشل السياسة الأمريكية في المنطقة وتجاهل قرارات مجلاس الأمن.

قال الرئيس الروسي أن سبب تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سببه فشل السياسة الأمريكية في المنطقة وتجاهل قرارات مجلاس الأمن.

بوتين وأثناء لقاءه اليوم، الثلاثاء 10 أكتوبر، مع رئيس الوزراء العراقي “للأسف، نشهد تدهورا حادا في الوضع في الشرق الأوسط، وأعتقد أن الكثيرين سيتفقون معي على أن هذا مثال واضح على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، التي حاولت احتكار التسوية”.

ليضيف “: “واشنطن روجت لأفكارها الخاصة حول كيفية المضي قدما في التسوية والضغط على الجانبين ولكن للأسف لم تكن مهتمة بإيجاد حلول وسط مقبولة للجانبين”.

“ومن خلال ممارسة هذا الضغط، تجاهلت الولايات المتحدة في كل مرة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني، والحاجة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة”. قال بوتين أثناء لقاءه برئيس الوزراء العراقي الذي حل اليوم في موسكو لزيارة رسمية.