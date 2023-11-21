بوتين حول الوضع في غزّة : وقف إطلاق النار المطلق أفضل من الهدنة الإنسانية

قال الرئيس الروسي إن محاولات واشنطن الإنفراد وحدها لحل الصراع "الإسرائيلي-الفلسطيني" هي "محاولات عقيمة وتؤدي إلى نتائج عكسية".

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن محاولات واشنطن الإنفراد وحدها لحل الصراع “الإسرائيلي-الفلسطيني” هي “محاولات عقيمة وتؤدي إلى نتائج عكسية”.

هذا خلال كلمته اليوم الثلاثاء، 21 نوفمبر، في الإجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزّة، وذلك عبر الاتصال المرئي.

بوتين وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “إيتار تاس” قال أن “وقف إطلاق النار المطلق أفضل من الدعوة إلى هدنة إنسانية” مؤقتة.

كما اعتبر أيضا أنه “من الضروري توحيد جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني” مضيفا أن “محاولات واشنطن لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحدها هي محاولات عقيمة وتؤدي إلى نتائج عكسية”.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال أيضا أن المحادثات في مجموعة “البريكس” حول الوضع في الشرق الأوسط يجب أن تتواصل عام 2024.