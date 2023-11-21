-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بوتين حول الوضع في غزّة : وقف إطلاق النار المطلق أفضل من الهدنة الإنسانية

الشروق أونلاين
  • 149
  • 0
بوتين حول الوضع في غزّة : وقف إطلاق النار المطلق أفضل من الهدنة الإنسانية
ح. م
قال الرئيس الروسي إن محاولات واشنطن الإنفراد وحدها لحل الصراع "الإسرائيلي-الفلسطيني" هي "محاولات عقيمة وتؤدي إلى نتائج عكسية".

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن محاولات واشنطن الإنفراد وحدها لحل الصراع “الإسرائيلي-الفلسطيني” هي “محاولات عقيمة وتؤدي إلى نتائج عكسية”. 

هذا خلال كلمته اليوم الثلاثاء، 21 نوفمبر، في الإجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزّة، وذلك عبر الاتصال المرئي.

بوتين وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “إيتار تاس” قال  أن “وقف إطلاق النار المطلق أفضل من الدعوة إلى هدنة إنسانية” مؤقتة.

كما اعتبر أيضا أنه “من الضروري توحيد جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني” مضيفا أن “محاولات واشنطن لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحدها هي محاولات عقيمة وتؤدي إلى نتائج عكسية”.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال أيضا أن المحادثات في مجموعة “البريكس” حول الوضع في الشرق الأوسط يجب أن تتواصل عام 2024.

مقالات ذات صلة
الإتحاد الأوروبي يتعامل بازدواجية معايير فيما يتعلق بفلسطين.. يقول رئيس الوزراء الإيرلندي

الإتحاد الأوروبي يتعامل بازدواجية معايير فيما يتعلق بفلسطين.. يقول رئيس الوزراء الإيرلندي

الرئيس الإيراني يدعو دول بريكس لقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني “فورا ونهائيا”

الرئيس الإيراني يدعو دول بريكس لقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني “فورا ونهائيا”

1200 عالم سياسي يطالبون بايدن بإنهاء حصار الاحتلال للقطاع

1200 عالم سياسي يطالبون بايدن بإنهاء حصار الاحتلال للقطاع

“اقتربنا من اتفاق بشأن الأسرى” يقول رئيس الوزراء القطري

“اقتربنا من اتفاق بشأن الأسرى” يقول رئيس الوزراء القطري

داعم للكيان الصهيوني : الأرجنتينيون ينتخبون الليبيرالي خافيير مايلي رئيسا

داعم للكيان الصهيوني : الأرجنتينيون ينتخبون الليبيرالي خافيير مايلي رئيسا

جيش من 300 محام حول العالم لمقاضاة الكيان الصهيوني

جيش من 300 محام حول العالم لمقاضاة الكيان الصهيوني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد