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الجزائر

بوتين: روسيا تدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه الجزائر في الشؤون الدولية

الشروق أونلاين
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بوتين: روسيا تدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه الجزائر في الشؤون الدولية
أرشيف
فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا، وقال إن موسكو تدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه البلاد.

جاء ذلك في خلال قبوله أوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد لدى روسيا اسماعيل بن عمارة، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقال بوتين بالمناسبة:”تفاعل روسيا مع الجمهورية الجزائرية هو من طبيعة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”، وأضاف:”في مارس احتفلنا بالذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ودعونا الرئيس تبون لزيارة روسيا”.

كما أشار الرئيس الروسي في حديثه إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر وموسكو يتطوّر باستمرار، كما هو الحال في مجالات أخرى، على غرار المجالات العسكرية، والفنية، والإنسانية.

“كما تدعم روسيا الخط المتوازن الذي تنتهجه الجزائر في الشؤون الإقليمية والدولية”، يضيف بوتين، مؤكدا مواصلة العمل بين البلدين لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل.

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