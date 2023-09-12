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بوتين: روسيا تعمل على تطوير أسلحة “بخواص فيزيائية فريدة”

الشروق أونلاين
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بوتين: روسيا تعمل على تطوير أسلحة “بخواص فيزيائية فريدة”
أرشيف
فلاديمير بوتين

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على تطوير أسلحة بخواص فيزيائية جديدة، من شأنها ضمان الأمن في أي بلد حول العالم.

وقال بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي الذي تحتضنه مدينة فلاديفوستوك شمالي شرق روسيا:”الأسلحة المصممة بناءً على ميزات فيزيائية جديدة، ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب”.

ليتابع قائلا:”إننا نفهم جيدا أهمية هذا الشيء، ونعمل على تحقيقه”. مشيرا على وجه الخصوص إلى أسلحة الليزر والأشعة فوق الصوتية والترددات الراديوية.

وتعتمد الأسلحة المصنعة بخواص فيزيائية فريدة، على استخدام التكنولوجيات الحديثة أو غير المستخدمة سابقا. حسب ما أوضحته وكالة سبوتنيك الروسية.

ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة ما بين 10 و13 سبتمبر الجاري. في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك.

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