بوتين: روسيا مستعدّة لتزويد حلفائها بهذه الأسلحة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الإثنين، استعداد بلاده لتزويد من أسماهم حلفاءها بأحدث الأسلحة. وقال إن صادرات الأسلحة الروسية أصبحت تلعب “دورا مهما في تشكيل عالم متعدد الأقطاب”.

وذكر بوتين في افتتاح معرض الأسلحة السنوي، أن روسيا “تعتز بصدق بعلاقات قوية وودية تاريخيًا مع دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا”.

وتابع يقول في هذا السياق:”نحن مستعدون لنقدم لحلفائنا أحدث أنواع الأسلحة، من الأسلحة الصغيرة إلى المركبات المدرعة والمدفعية، إلى الطائرات القتالية والطائرات بدون طيار”.

لافروف: روسيا مع استكمال إنهاء الاستعمار في القارة الإفريقية

وفي 24 جويلية 2022، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم بلاده لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية، بناء على مواثيق وقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في مقال كتبه لافروف، ونشرته عدّة مواقع محلية، تحدث فيه عن مستقبل العلاقات بين روسيا ودول قارة إفريقيا.

وكتب لافورف في مقاله:”تستند العلاقات الروسية الإفريقية إلى روابط الصداقة والتعاون، التي تم اختبارها عبر الزمن”.

ليضيف:”إن بلدنا الذي لم يلوّث نفسه بجرائم الاستعمار الدموية، كان دائمًا يدعم الأفارقة بإخلاص في كفاحهم من أجل التحرّر من الاضطهاد الاستعماري”.

وتابع لافروف يقول:”اليوم نقف متضامنين مع المطالب الإفريقية لاستكمال عملية إنهاء الاستعمار، ودعم المبادرات ذات الصلة في إطار الأمم المتحدة”.

وتعتبر الصحراء الغربية التي تخضع للاحتلال المغربي منذ 1975، آخر المستعمرات في القارة الإفريقية. وهي مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ 1963.

سفير روسيا بالجزائر: من حقّ الشعبين الفلسطيني والصحراوي تقرير مصيرهما

وفي 25 ماي 2022، دافع سفير روسيا في الجزائر إيغور بلياليف عن حقّ الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير مصيرهما.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الروسي لوسائل إعلام محلية ودولية، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال السفير في حديثه إنّ مواقف الجزائر وموسكو متطابقة إزاء عدّة قضايا دولية، على غرار القضية الفلسطينية، وقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وعن العلاقات الثنائية بين البلدين، قال سفير روسيا إنّ بلاده تحضّر لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون، لموسكو. لتوقيع الوثيقة الاستراتيجية المتفق عليها.

نحو توقيع “وثيقة استراتيجية” بين الجزائر وروسيا

وفي 10 ماي 2022، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهلّ زيارته إلى الجزائر، أنّ البلدان يعتزمان توقيع وثيقة استراتيجية “تعكس النوعية الجديدة للعلاقات الثنائية”.

وقال لافروف، حسب بيان للخارجية: “طيلة هذه السنوات نعمل بنشاط على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي”.

وأضاف:”بالنظر إلى التطور السريع للعلاقات بين البلدين، ومن أجل الحفاظ على مستوى عال من التفاعل، يخطط الجانبان لإبرام وثيقة استراتيجية جديدة تعكس النوعية الجديدة لعلاقاتنا”.

وقد استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة صباح الثلاثاء، نظيره الروسي سيرغي لافروف، بمطار هواري بومدين الدولي.

واستهل لافروف زيارته، التي تأتي في الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بوضع إكليل من الزهور في مقام الشهيدء بالعاصمة، حسبما نقلته قناة روسيا اليوم.

وتعود آخر زيارة للافروف للجزائر إلى العام 2019. وتتزامن زيارة اليوم مع الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.