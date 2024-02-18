بوتين: روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة بثتها قناة “روسيا 1″، أن روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا.

بوتين، وحسب ما نقله الإعلام الروسي، اليوم الأحد، 18 فيفري، قال عن حوار السلم بشأن أوكرانيا “لا أعلم، هل يريد الغرب القيام بذلك اليوم؟ أرجو ذلك، قلت بالفعل إننا منفتحون على الحوار”.

وقال الرئيس الروسي “لولا موقف الغرب لكانت الحرب قد انتهت قبل عام ونصف، لكن (كييف) لم تكن تريد ذلك. لا أعرف إذا كانوا يريدون ذلك اليوم؟ ” ليذكر “نحن مستعدون للحوار”.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال “شعب دونباس لجأ إلى روسيا كضامن”، مضيفا “حتى قبل انتقالنا من الأدوات السلمية إلى أدوات ذات طبيعة عسكرية، سعينا إلى إنهاء هذا الصراع سلميا، وفي اسطنبول اتفقنا على معايير” للتسوية.

وقال بوتين، أن روسيا وافقت على اتفاقيات مينسك “لأنها اعتمدت على نزاهة شركائها” و”حاولت تنفيذها، بغض النظر عن مدى صعوبتها بالنسبة للجانبين”، عكس الجانب الأوكراني الذي رفض تنفيذها.

واتفاقيات مينسك هي الإتفاقيات التي وقعت عليها كل من روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية، وهذا من أجل إيقاف الحرب في منطقة “دونباس” الأوكرانية.