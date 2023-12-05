بوتين في زيارة للإمارات والمملكة العربية السعودية

سيلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة العمل التي سيؤديها للدولتين.

وأعلن المكتب الإعلامي للكرملين اليوم، الثلاثاء 5 ديسمبر، “خلال المفاوضات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، من المتوقع أن يستعرض بوتين حالة وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي متعدد الأوجه، بالإضافة إلى جدول الأعمال الدولي الحالي مع التركيز على الوضع في منطقة الشرق الأوسط”، حسبما ذكر المكتب الإعلامي.

وحسب ما نقلته وكالة “إيتار تاس” الروسية، سيناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي في الرياض “قضايا التعاون الثنائي في التجارة والاقتصاد والاستثمارات، فضلا عن مختلف جوانب التعاون في صيغ متعددة الأطراف”. ويعتزم الجانبان أيضًا “تبادل الآراء حول الأجندة الإقليمية والدولية”.

كما سيكون ملف النفط على طاولة المناقشات في هذه الزيارة التي سيبدؤها الرئيس الروسي غدا الأربعاء 6 ديسمبر وخلال مدة زمنية مدتها 24 ساعة.

وللتذكير فقد أصدرت محكمة الجنايات الدولية والتي مقرها لاهاي شهر مارس 2022، مذكرة اعتقال دولية في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب إذ تتهمه بترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا في شكل غير قانوني. وهو ما جعل الرئيس الروسي يقلل من تنقلاته خارج روسيا، فغاب مثلا عن قمة مجموعة “بريكس” التي احتضنتها جنوب إفريقيا شهر أوت الماضي، كما سبق له وصرّح شهر أكتوبر الماضي أنه سيتجن المشاركة في القمم الدولية وذلك تجنبا “للتسبب بالمشاكل” للدول المنظمة لها.