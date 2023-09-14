بوتين قريبا في زيارة لكوريا الشمالية

سيتنقل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يونغ في زيارة رسمية بعد دعوة وجهها له الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

سيتنقل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يونغ في زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية بعد دعوة وجهها له الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون أثناء زيارته لروسيا.

حسب ما أفادت به وكالة كوريا الشمالية للأنباء ونقلته وسائل إعلامية، فمن المنتظر أن يلتقي زعيمي القوتين النوويتين في بيونغ يونغ، دون أن تقدم تفاصيل حول تاريخ الزيارة ولا برنامجها.

الوكالة قالت أن زعيم كوريا الشمالية وجه دعوة لفلاديمير بوتين لزيارة كوريا الشمالية، وهي الدعوة التي وافق عليها الرئيس الروسي وذلك من أجل “مواصلة تاريخ وتقاليد الصداقة الموجودة بين روسيا والجمهورية الشعبية الديموقراطية الكورية”، تقول وكالة الأنباء الكورية.

أثناء لقائهما في روسيا بمدينة فلاديفوستوك التي حل بها كيم جونغ أون صبيحة الثلاثاء 12 سبتمبر، الزعيمان، وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اتفقا على تعزيز شراكتهما الإستراتيجية والتكتيكية أمام “التهديدات العسكرية، والاستفزازات واستبداد الإمبرياليين”.