بوتين لن يحضر جنازة بريغوجين

قال الناطق الرسمي للكريملين، ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، حسب ما نقله الإعلام الروسي.

بيسكوف قال اليوم الثلاثاء 29 أوت، “حضور الرئيس ليس مخططا له، وحتى الآن لا نملك معلومات بخصوص الجنازة”.

وقد سبق وأجاب الناطق الرسمي للكريملين الصحافيين الأمس حول الموضوع “حتى الآن لا نعلم لا متى ولا كيف (ستجرى الجنازة)، لذلك ليس لدي ما أقوله”.

وحسب ما نشرته الصحافة الروسية، “فمن المحتمل” أن يدفن يفغيني بريغوجين اليوم الثلاثاء 29 أوت، أو غدا الأربعاء 30 أوت. وسيتم ذلك “في سرية”، ومن المحتمل أن يدفن بالقرب من مرافقيه الذين ماتوا أثناء سقوط الطائرة التي كانت تنقلهم.