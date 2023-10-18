بوتين: ما حدث في غزة مأساة مروعة يجب أن تتوقف

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استهداف مستشفى المعمداني في غزة بأنه “مأساة وكارثة إنسانية مروعة”، معبرا عن أمله في أن يكون ما جرى إشارة إلى أن الصراع يجب أن ينتهي.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي على هامش منتدى دولي في بكين، الأربعاء، أن قصف المستشفى في غزة “كارثة إنسانية”، مشيراً إلى أنه يأمل أن يكون إشارة لضرورة إنهاء الصراع.

وأضاف: “ندعو دائما إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تتبناه روسيا دائما، وهي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل وطويل الأمد.

وتابع الرئيس الروسي: “لدي انطباع بأن الأطراف الرئيسية في النزاع “إسرائيل وحماس” لا تريد أن يتفاقم الصراع بين إسرائيل وفلسطين”، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة مأساة يجب أن تتوقف”.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية الروسية، استهداف المستشفى المعمداني في غزة بضربة جوية إسرائيلية واعتبرته جريمة وعملا لا إنسانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن التصعيد الأخير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الشرق الأوسط تجاوز حدود المنطقة وأصبح كارثة عالمية.

كما طالبت الخارجية الروسية، الاحتلال الإسرائيلي، بتقديم صور الأقمار الاصطناعية؛ لإثبات ما تقوله بأنها ليست وراء ضربة المستشفى المعمداني في غزة.