بوتين: ملايين الأشخاص قد يفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، إن سوق العمل يشهد إعادة تشكيل واسعة بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. محذرا من أن ملايين الأشخاص قد يفقدون وظائفهم أو يضطرون إلى تغيير مهنهم في المستقبل.

وجاء في كلمة ألقاها بوتين، خلال مشاركته في منتدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المنعقد في العاصمة الكازاخية أستانة، إن “استخدام الذكاء الاصطناعي يحدث تغييرات في جميع المجالات”.

وأضاف:”هناك إعادة تشكيل لسوق العمل، وقد يصبح سيناريو فقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم، أو اضطرارهم لتغيير مهنهم أمرا واقعا”.

متابعا:”يمكن أن تختفي العديد من المهن بسبب حلول الذكاء الحاسوبي محل الإنسان. مثل هذه العمليات ستحدث حتما، ويجب أن نكون مستعدين للتغيرات المستقبلية”.

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو تكتل اقتصادي إقليمي، تأسس رسميا عام 2015، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.