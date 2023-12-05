بوتين: نعتزم تكثيف التنسيق مع الجزائر بشأن القضايا الحالية

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أنّ بلاده تقدّر المسار السياسي المتوازن للجزائر، كما أنها تعتزم “تكثيف التنسيق مع الجزائر بشأن القضايا الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية”.

وجاء كلام بوتين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” إثر مراسم تسلّم أوراق اعتماد مجموعة من السفراء الجدد، من ضمنهم سفير الجزائر بموسكو، بومدين قناد.

وقال الرئيس الروسي إنّ “العلاقات الإنسانية بين البلدين تتوسع باستمرار و نحن نقدّر مسار السياسة الخارجية المتوازن للقيادة الجزائرية”، خصوصاً و “أنّ الجزائر ستشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الفترة ما بين 2024 و2025”.

وتابع الرئيس بوتين: “بالطبع سنكثّف التنسيق مع الشركاء الجزائريين بشأن القضايا الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية”.

وفي الشق الاقتصادي، أبرز بوتين أنّ “التعاون التجاري والاقتصادي الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة، حيث تجاوز حجم التجارة البينية ملياري دولار”.