-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بوتين والسيسي يتباحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

الشروق أونلاين
  • 50
  • 0
بوتين والسيسي يتباحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة
الرئيسان الروسي والمصري

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. 

وأعرب الرئيسان الروسي والمصري حسب وكالة سبوتنيك للأنباء عن “قلقهما العميق إزاء الزيادة غير المسبوقة في الضحايا المدنيين في قطاع غزة”.

واتفق الرئيسان حسب الرئاسة المصرية على “تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية”.

“واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين”، تضيف الرئاسة المصرية.

كما قدم الرئيس الروسي “الشكر لمصر على المساعدة الشاملة، التي قدمتها لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة”.

مقالات ذات صلة
القطاع : خروج مستشفى القدس عن الخدمة

القطاع : خروج مستشفى القدس عن الخدمة

كتائب القسام تنشر رسالة مصوّرة لأسيرة إسرائيلية قتلت تحت قصف الاحتلال (فيديو)

كتائب القسام تنشر رسالة مصوّرة لأسيرة إسرائيلية قتلت تحت قصف الاحتلال (فيديو)

إيران: لا حق للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.. ولو بعد 75 عاماً

إيران: لا حق للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.. ولو بعد 75 عاماً

سلطات الاحتلال تحظر بث قناة “الميادين” في فلسطين المحتلة

سلطات الاحتلال تحظر بث قناة “الميادين” في فلسطين المحتلة

الفصائل الفلسطينية تُكبر موقف الرئيس تبون في دعم المقاومة

الفصائل الفلسطينية تُكبر موقف الرئيس تبون في دعم المقاومة

أطفال ونساء يسيرون عشرات الكيلومترات في شوارع مليئة بالجثث

أطفال ونساء يسيرون عشرات الكيلومترات في شوارع مليئة بالجثث

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد