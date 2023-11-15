بوتين والسيسي يتباحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وأعرب الرئيسان الروسي والمصري حسب وكالة سبوتنيك للأنباء عن “قلقهما العميق إزاء الزيادة غير المسبوقة في الضحايا المدنيين في قطاع غزة”.

واتفق الرئيسان حسب الرئاسة المصرية على “تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية”.

“واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين”، تضيف الرئاسة المصرية.

كما قدم الرئيس الروسي “الشكر لمصر على المساعدة الشاملة، التي قدمتها لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة”.