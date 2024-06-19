بوتين وكيم يوقعان إتفاق الشراكة الاستراتيجية الروسية الكورية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء، “اتفاق شراكة استراتيجية” بعد محادثاتهما في العاصمة الكورية، بيونغ يانغ.

وأعلن الرئيس الروسي بوتين، الأربعاء، أن “وثيقة تأسيسية جديدة” للعلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ باتت “جاهزة”، مضيفا بأن هذه الوثيقة “سترسي أسس علاقاتنا على المدى الطويل”.

وأكد الرئيس الروسي، في مستهل محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية، بصيغة موسعة، أن التعاون بين البلدين يقوم على المساواة والاحترام المتبادل.

وقال بوتين: “يقوم التعاون بين بلدينا على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل لمصالح بعضنا بعضا”، مضيفا بأن روسيا وكوريا الشمالية “تربطهما صداقة متينة وحسن جوار وثيق منذ عقود عديدة”.