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بوتين يؤكد استعداد روسيا لمناقشة المبادرة الصينية للسلام في أوكرانيا

الشروق أونلاين
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بوتين يؤكد استعداد روسيا لمناقشة المبادرة الصينية للسلام في أوكرانيا
ح.م
الرئيس الصيني ونظيره الروسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، استعداد بلاده لمناقشة مبادرة السلام التي اقترحتها الصين لحلّ أزمة الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي يجري زيارة رسمية إلى موسكو تستمر 3 أيام.

وقال بوتين حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية:”نحن منفتحون دائما على عمليات التفاوض. وسنناقش بلا شك كل هذه القضايا بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام”.

وحلّ الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الإثنين في روسيا، في زيارة رسمية يجريها إلى البلاد، تدوم 3 أيام.

وقالت وسائل إعلام رسمية في الصين، إن زيارة الرئيس شي إلى موسكو، تأتي في إطار “تعميق صداقة لا حدود لها بين البلدين”.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين وشي سيتطرقان خلال لقائهما إلى “المسائل المتعلقة بالوضع في أوكرانيا”.

وأوضح بيسكوف أن بوتين سيقدّم “شرحا مفصّلا لوجهة النظر الروسية، بشأن عمليتها العسكرية المستمرّة هناك”.

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