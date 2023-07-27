بوتين يتعهد بتصدير القمح مجانا لدول إفريقية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو مستعدة لبدء تصدير القمح مجانا إلى ست دول افريقية في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وكشف الرئيس الروسي، الخميس، في كلمة خلال المنتدى الروسي الأفريقي في سان بطرسبرغ، أنّ روسيا “ستكون مستعدة خلال الأشهر الـ3 المقبلة لتقديم الحبوب بشكل مجاني لعدد من الدول الأفريقية”.

وذكر بوتين أن هذه الدول هي بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا، مضيفاً أنها ستحصل على ما يراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.

وأضاف بوتين: “سنولي اهتماماً خاصاً بتوريد الحبوب إلى أفريقيا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن العقوبات تعوق بشدة الإمدادات الغذائية الروسية.