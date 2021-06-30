بوتين يجيب على سؤال بشأن سر سعادته؟

أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، خلال حوار “الخط المباشر” مع المواطنين الذي يجريه سنويا، عن سؤال: ما هو سر سعادة الإنسان؟.

وقال بوتين، في رد مقتضب على هذا السؤال: “أعتقد أن السعادة تكمن في أن تشعر بوجود حاجة إليك وتملك الفرصة لتطوير الذات”.

وردا على سؤال عن “كيفية تجاوزه كل الصعوبات”، أشار الرئيس الروسي إلى أنه “يجب على الناس في وضعه بالدرجة الأولى التعامل مع هذه التحديات كأنها أمر طبيعي لا مفر منه”.

وتابع: “أهم شيء في هذه المسألة هو القناعة بصحة النهج الذي تتبعه، وفي هذه الحالة بإمكانك المضي قدما مثل كاسحة الجليد نحو الهدف المحدد، مع إدراك ما يجري حولك، لكن دون إعطاء اهتمام كبير به”.