بوتين يخرج عن صمته بشأن الوضع في فلسطين.. وهذه أهم تصريحاته!

خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صمته بشأن الوضع في فلسطين، وأدلى بعدة تصريحات تعكس إدانته للسياسية الإسرائيلية وتأييده لحق الفلسطينيين في العيش بكرامة.

وتفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع تصريحات بوتين وما قاله عن التطورات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في غزة، حيث أثير الكثير من الجدل بشأنها، خاصة بعد حديثه عن فشل سياسة واشنطن في الشرق الأوسط.

وقال بوتين في حوار خاص مع قناة الغد إنه لا بديل عن إيجاد سبل لوقف الأعمال القتالية في غزة بأسرع وقت والعودة للتفاوض، مع ضرورة عدم السماح بتوسيع نطاق الصراع لأنه سيؤثر على العالم بأسره -وفق تعبيره-.

وحول الأسباب التي دفعته لوصف سياسة الولايات المتحدة لما يجري بالشرق الأوسط بـ«الفشل»، قال بوتين إن مسألة فشلهم -يقصد الأميركان- أمر واقع، مفسرا تعليقه بالقول، إن الولايات المتحدة ابتعدت عن آليات التسوية الدولية لهذه القضية، التي كانت تضم عدداً من الأطراف من بينها روسيا، كما احتكرت عملية التسوية.

وأضاف: «في مرحلة معينة اُضطرت السلطة الوطنية الفلسطينية لإصدار تصريحات للإشارة بأنها ليست جاهزة للعمل على التسوية وفق القواعد التي تُفرض عليها».

وفي ما يتعلق بالموقف الروسي إزاء هذا الملف قال بوتين، إنه كان واضحاً وشفافاً منذ البداية ومعروف لأصدقائنا في فلسطين، وللقيادة الإسرائيلية، وهو ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لتحقيق الهدف النهائي وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وهو الأمر الذي كان مقرراً منذ إنشاء دولة إسرائيل.

ونقلت سكاي نيوز عن الرئيس الروسي، الأربعاء، قوله إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمرا يمكن أن يؤدى إلى السلام، موضحا أن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية.

وقال بوتين: “من الصعب إعطاء تقييمات.. هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخيا، كما أنه كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة، في رأيي، هذا ليس شيئا يمكن أن يؤدى إلى السلام”.

ووصف بوتين ، “سياسة الاستيطان” الإسرائيلية بأنها أحد أسباب اندلاع أعمال العنف الجديدة، مشددا على ضرورة أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين أو خفضها إلى الصفر.

وقال بوتين – خلال كلمته فى المنتدى الدولى “أسبوع الطاقة الروسي”، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية “إن القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم ويعتبرونها ظلما” ، موضحا أنه خلال إنشاء دولة إسرائيل كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدا.

وأبدى استغرابه من إرسال حاملات طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط، موضحا أن هذا يؤدى إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل فى المنطقة ، مؤكدا أنه من الضرورى عدم حل المشكلة بهذه الطريقة، بل البحث عن حلول وسط.

وبحسب ما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية فقد صرح بوتين أيضا، خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، في العاصمة الروسية، موسكو، الثلاثاء أن ما يحصل في غزة “مثال واضح على الفشل الواضح لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط ومحاولة التلاعب بأي تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وقال الكرملين في وقت سابق، إنه على اتصال بالجانبين وسيسعى للعب دور في حل الصراع بينهما.

واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة بـ”احتكار” تسوية النزاع من دون أن تأخذ في الاعتبار “إيجاد تسويات مقبولة للطرفين”، بل على العكس “روجت لأفكارها الخاصة حول طريقة المضي قدما، والضغط على الطرفين”.

وتابع: “كانت تقوم في ذلك كل مرة من دون مراعاة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني”.

واعتبر أن “من الضروري تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الاثنين إن إنشاء دولة فلسطينية هي “السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع” الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي السنوات الأخيرة، حافظت روسيا على علاقات جيدة مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك مع العديد من اللاعبين الإقليميين بما في ذلك إيران ومصر وسوريا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لروسيا المقررة يجري الإعداد لها، لكن موعدها لم يحدد بعد.

وفي الأثناء تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات الجوية على الأحياء السكنية في غزة بشكل وحشي، تمهيداً لبدء عملية عسكرية برية لاجتياح القطاع، ما خلف مئات الشهداء والالاف الجرحى.

وفي سياق متصل بأحداث غزة الدامية، هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دول الشرق الأوسط من التدخل لتقديم الدعم وحماية قطاع غزة من القصف العشوائي الهمجي الإسرائيلي.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي قد ضجت، خلال الساعات القليلة الماضية، بالمنشورات التي تزعم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لفلسطين بعد عملية طوفان الأقصى، والتدخل إن ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل.

وقال نشطاء إن بوتين أمر ‎إسرائيل بالتوقف عن قصف المدنيين والبنية التحتية في فلسطين، كما أعلن الوقوف في الحرب إلى جانب حماس إن شاركت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما نفته تقارير تتحرى صحة الأخبار.