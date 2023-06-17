بوتين يرفع علمي الاتحاد السوفييتي والإمبراطورية الروسية.. ما الحكاية؟ (فيديو)

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، في مراسم رفع أعلام روسيا والاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية في مدينة سانت بطرسبورغ.

وتنظم روسيا هذه المراسم احتفالا بالذكرى الـ 100 لاعتماد الراية السوفيتية الحمراء، والذكرى الـ165 لعلم الإمبراطورية الروسية، والذكرى الـ330 للعلم الروسي الحالي ثلاثي الألوان لبطرس الأكبر.

فأما علم الاتحاد السوفييتي، المكوّن من خلفية حمراء مع مطرقة ومنجل ونجمة باللون الأصفر، فقد تمّ اعتماده سنة 1923. سنة واحدة بعد تأسيس الاتحاد الذي جمع 15 جمهورية اشتراكية إلى غاية سقوطه عام 1991.

وأما الامبراطورية الروسية، فقد اعتمد علمها الأسود والأصفر والأبيض، بين 1858 حتى سنة 1883. وهو يعود إلى دولة مترامية الأطراف قامت عام 1721 على أنقاض روسيا القيصرية، وأسقطتها الثورة البلشفية سنة 1917.

ووفق ما ذكرته وكالة “تاس” الروسية، فقد تابع بوتين مجريات الحفل على متن يخت في مياه خليج فنلندا بالقرب من مقر شركة “غازبروم”، برفقة إلينا إليوخينا نائب المدير العام للشركة.

وقد أقامت الشركة الروسية في مياه الخليج، ثلاثة من أطول ساريات الأعلام في العالم. حيث يبلغ ارتفاع كل منها 179.5 متر، حسب ما أشارت إليه الوكالة.