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ثاني زيارة خارج روسيا بعد مذكرة التوقيف الدولية في حقه :

بوتين يزور الصين

الشروق أونلاين
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بوتين يزور الصين
إيتار تاس
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في زيارة تدوم يومين.

وصل اليوم، الثلاثاء 17 أكتوبر، الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين إلى الصين في زيارة تدوم يومين، حيث سيشارك في منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي، ويجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وحسب ما نقلته الوكالة الروسية “إيتار تاس”، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، فيعتزم كل من فلاديمير بوتين وشي جين بينغ إجراء مناقشة مستفيضة حول القضايا التي تهم الطرفين.

وحسب ذات المصدر “سيجتمع رئيسا الدولتين لإجراء تبادل شامل لوجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”. ومن المرجح أن يكون ملفي الحرب الأوكرانية والصراع الفلسطيني الصهيوني على طاولة نقاش الزعيمين.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم إلى الصين بدعوة من نظيره الصيني في زيارة تدوم يومين، وذلك بهدف المشاركة في منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي، الذي سيستضيفه شي وقرينه بنغ لي يوان.

وعلى هامش هذا المنتدى يلتقي الرئيس الروسي بالرئيس الصيني إضافة إلى لقاءات أخرى ثنائية.

وهذه ثاني زيارة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد إصدار مذكرة دولية لتوقيفه في شهر مارس لهذا العام بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين. حيث كانت أول رحلة له خارج روسيا في قرغيزيستان أين حل الخميس الماضي 12 أكتوبر.

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