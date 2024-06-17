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العالم

بوتين يزور كوريا الشمالية

الشروق أونلاين
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بوتين يزور كوريا الشمالية
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لقاء سابق بين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، ستكون الأولى له منذ 24 عاما.

وقالت الرئاسة الروسية يوم الإثنين في بيان، إن بوتين سيتوجه إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية يومي 18 و19 جوان الجاري.

وتأتي هذه الزيارة بناء على دعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وسينتقل بوتين بعد الفراغ من زيارته إلى كوريا الشمالية نحو فيتنام، يضيف المصدر.

وفي سبتمبر 2023، كانت روسيا أول دولة يزورها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، منذ بداية جائحة كورونا، بدعوة من بوتين.

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