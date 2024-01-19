بالرغم من مذكرة التوقيف الدولية في حقه :

أعلن الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لزيارة مصر وذلك من أجل المشاركة في مراسم صب الخرسانة الأولى في الوحدة الرابعة في محطة الضبعة للطاقة النووية.

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، فالمتحدث باسم الرئاسة الروسية قال اليوم الجمعة، 19 جانفي “يتم الإعداد لذلك، نعم، يتم الإعداد لها بالفعل، وهذه مناسبة مهمة للغاية”، وهذا في إجابة له على سؤال صحفي حول إمكانية مشاركة بوتين في الحدث بمصر.

ليضيف بيسكوف “نواصل تعاوننا مع الشركاء المصريين في مجموعة متنوعة من المجالات، فهي (مصر) شريك مهم للغاية بالنسبة لنا، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا الفائقة، وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التطور في مصر”.

وبعد إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه من طرف المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية الحرب في أوكرانيا، قلل فلاديمير بوتين تنقلاته خارج روسيا، ولم يشارك في قمة نيودلهي، ولا في قمة مجموعة بريكس قبلها بجنوب إفريقيا.