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بوتين يستقبل رئيس الوزراء القطري في موسكو

الشروق أونلاين / وكالات
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بوتين يستقبل رئيس الوزراء القطري في موسكو
ح. م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرشيف.

أعلن الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي سيلتقي رئيس الوزراء القطري غدا الخميس، حسب وكالات إعلامية روسية.

وفي رد على سؤال صحفي، قال بيسكوف أن فلاديمير بوتين سيلتقي مع محمد بن عبد الرحمن غدا الخميس 22 جوان.

وقالت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد حل اليوم الأربعاء في روسيا في زيارة رسمية.

زيارة سيقوم خلالها ببحث التعاون الإقتصادي بين البلدين.

كما سيلتقي أيضا رئيس الوزراء القطري في زيارته مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين. لقاء سيتم خلاله الحديث حول تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة حسب الوكالة الروسية.

ذات الوكالة نقلت عن بيسكوف أن قطر تعد أكبر مستثمر عربي في روسيا باستثمارات مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار.

“على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، فإن قطر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولا تزال أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي”. قال ديمتري بيسكوف.

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