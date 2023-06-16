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بوتين يشكر الرئيس تبون على مشاركته في منتدى سان بتروسبورغ

الشروق أونلاين
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بوتين يشكر الرئيس تبون على مشاركته في منتدى سان بتروسبورغ
ارشيف
الرئيس الروسي

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس تبون على مشاركته في منتدى سان بترسبورغ الاقتصادي العالمي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في كلمته أن العالم يشهد حاليا تشكل النظام العالمي متعدد الأقطاب.

وأضاف قائلا: ” ينعقد منتدانا هذا وسط تحديات اقتصادية صعبة ومع هذا سنحافظ على نجاعة اقتصادنا الوطني”.

وتابع قائلا “روسيا احتفظت بالسياسة المالية النقدية المتزنة ومكنها ذلك من الوصول إلى أدنى مستويات البطالة والتضخم والحد الأدنى 2.9 بالمائة والبطالة3.3 بالمائة.”

وأضاف أن الاهم هو الثبات الاقتصادي الكلي والزمن أثبت أن طريقتنا واختيارنا كان صحيحا.

وتابع قائلا “روسيا مضطرة لزيادة الانفاق العسكري من أجل حماية السيادة”، مشيرا إلى أن عائدات النفط والغاز ازدادت وفاقت التوقعات في ماي الماضي.”

وأضاف الرئيس الروسي في كلمته أن هناك ديناميكية لتطوير القطاعات غير المرتبطة بتصدير الغاز والنفط.

كما أكد الرئيس بوتين أن بلاده ستكون المصدر الأول للقمح في العالم وستقدم يد المساعدة للدول الافريقية.

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