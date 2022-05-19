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بوتين يشيد بالمسلمين الروس لهذا السبب

الشروق أونلاين
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بوتين يشيد بالمسلمين الروس لهذا السبب
ح.م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشجاعة وتفاني العسكريين المسلمين الروس المشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، نقلاً عن الموقع الرسمي للكرملين، أن الرئيس بوتين أشار إلى صمود وشجاعة وتفاني العسكريين الروس المسلمين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مضيفا أن بوتين أشار أيضاً على وجه الخصوص، إلى أن “الجيل الحالي من المسلمين في روسيا يحترم تقاليد وعادات أسلافهم”.

وشدد بوتين، “على أنه خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أظهر المقاتلون المسلمون صمودهم وشجاعتهم”.

وجاءت تصريحات أثناء ترحيبه بالمشاركين في الاحتفالات التي أقيمت في تتارستان بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في نهر الفولغا البلغاري.

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