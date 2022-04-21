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بوتين يعلن عن نجاح قواته في السيطرة على ماريوبول في أوكرانيا

الشروق أونلاين
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بوتين يعلن عن نجاح قواته في السيطرة على ماريوبول في أوكرانيا
أرشيف
فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس عن نجاح قواته في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد أمر بوتين بالموازاة مع ذلك، بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصّنين في موقع صناعي بالمدينة. بدلا من اقتحامه.

وقال فلاديمير بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن “نهاية عملية تحرير ماريوبول تعد عملًا ناجحًا”، كما ورد في خلال لقاء بثه التلفزيون.

وأبلغ الرئيس الروسي وزير دفاعه بأنه “يريد محاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين في المدينة، لأن شنّ هجوم سيكلّف الكثير من الأرواح”.

الرئيس البرازيلي عن لقائه مع بوتين: قابلتُ أحد أقوى الرجال في العالم

يوم 9 مارس، وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “أحد أقوى الرجال في العالم”. فيما يستمرّ التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا منذ 14 يوما، وسط تنديد وعقوبات غربية.

وحسب ما نقلته صحيفة “إستادو دي ميناس” البرازيلية، قال بولسونارو في اجتماع رسمي بالقصر الرئاسي يوم الثلاثاء:”لقد التقيت قبل أسابيع مع أحد أقوى الرجال في العالم”. مشيرا إلى زيارته الأخيرة لموسكو منتصف فيفري الماضي.

وجاء في تصريح بولسونارو عن لقائه مع بوتين:”هو الآن في صراع مع دولة مجاورة. تحدثت معه لمدة 3 ساعات. وقلت له أيها الرئيس بوتين، العالم وطننا والله فوقنا جميعا”.

وفي وقت سابق، وصف بولسونارو زيارته إلى موسكو يوم 16 فيفري، أياما قليلة قبل بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالقول إنها “رسالة للعالم بأنّ العلاقات بين البرازيل وروسيا جيّدة”.

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