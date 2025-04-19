بوتين يعلن هدنة لهذا السبب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن هدنة بمناسبة عيد الفصح بداية من مساء اليوم السبت، 19 أفريل.

ووفقا لما نقلته “روسيا اليوم”، قال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: “انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي اليوم اعتبارا من الساعة 6 مساء حتى منتصف الليل من الأحد إلى الاثنين هدنة بمناسبة عيد الفصح. وأُصدر الأوامر بوقف جميع العمليات العسكرية خلال هذه الفترة”.

وأضاف بوتين: “تفترض روسيا أن الجانب الأوكراني سوف يحذو حذوها ويوقف الأعمال القتالية”، وشدد على أن “القوات المسلحة الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد الانتهاكات والاستفزازات المحتملة من العدو”.

كما لفت الرئيس الروسي إلى أن “الوضع على خط الجبهة واضح ويتطور بطريقة مواتية لنا: القوات الروسية تتقدم بثقة خطوة بخطوة”، وفقا لذات المصدر.