بوتين يفاجىء كلّا من ماكرون وشولتز

فاجأ بوتين كلا من إيمانويل ماكرون وأولاف شولتز، وذلك بعدم تطرقه للعقوبات الأوربية المفروضة على موسكو أثناء محادثات هاتفية جمعتهم في 2022.

فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، وهذا بعدم تطرقه للعقوبات الأوربية المفروضة على موسكو أثناء محادثات هاتفية جمعتهم في 2022.

“هناك شيء يقلقني أكثر من المحادثات: إنه (بوتين) لا يشتكي من العقوبات على الإطلاق. لا أعرف ما إذا كان قد فعل ذلك أثناء المحادثة معك (ماكرون). لكنه لم يذكر ذلك حتى.”

هذا ما قاله المستشار الألماني للرئيس الفرنسي الذي أجابه “ليس معي أيضًا”، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “إيتار تاس” نقلا عن الجريدة الألمانية “بيلد”.

حسب ذات المصدر فقد أضاف شولتز في حديثه مع ماكرون “لكنه أخبرني بكل أفكاره حول كيفية إيجاد حل وسط. وتحدث عن نزع السلاح والقضاء على النازية”.