بوتين يقصف اللجنة الأولمبية الدولية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موقف اللجنة الأولمبية الدولية تجاه الرياضيين الروس بالتمييز العرقي.

وندّد بوتين خلال حديثه في بيرم ضمن المنتدى الدولي “روسيا قوة رياضية”، بسلوك اللجنة الأولمبية الدولية التي تعتبر الدعوة إلى الألعاب الأولمبية ليست حقا غير مشروط لأفضل الرياضيين، بل امتيازا.

وقال بوتين: “بفضل بعض قادة اللجنة الأولمبية الدولية الحديثة، تعلمنا أن الدعوة إلى الألعاب ليست حقا غير مشروط لأفضل الرياضيين، ولكنها نوع من الامتياز.

وأضاف: “لا يمكن الحصول على الامتياز من خلال النتائج الرياضية، ولكن من قبل البعض.

🚨⚡️ فلاديمير بوتين يشارك في الجلسة العامة للمنتدى الرياضي الدولي “روسيا – قوة رياضية” الذي انطلق في مدينة بيرم ⚡️بوتين وصف موقف اللجنة الأولمبية الدولية تجاه الرياضيين الروس بـ”التمييز العرقي” تصريحات أخرى للرئيس الروسي في الجلسة العامة للمنتدى الرياضي الدولي “روسيا قوة… pic.twitter.com/5VaoT7q2Kr — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) October 19, 2023

وتابع الرئيس الروسي بوتين: “هذا نوع من اللفتات السياسية التي لا علاقة لها بالرياضة على الإطلاق، وأن الألعاب الأولمبية نفسها يمكن استخدامها كأداة للضغط السياسي ضد أشخاص لا علاقة لهم بالسياسة، كتمييز عرقي ضد الروس.

أما عن الميثاق الأولمبي فقال بوتين: “سمعنا أن الميثاق الأولمبي من المفترض أنه عفا عليه الزمن ولم يعد له طابع عالمي، واتخذ بعض المسؤولين الرياضيين لأنفسهم الحق في تحديد من ينطبق عليه هذا الميثاق الأولمبي، ومن لا ينطبق عليه، مثل هذه الأساليب تتعارض مع طبيعة الرياضة”.