بوتين يلتقي أول مسؤول أوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا

سيكون المستشار النمساوي كارل نيهامر أول مسؤول أوروبي يقابل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم المستشار النمساوي إنه سيتوجه إلى موسكو الإثنين، بعد زيارته إلى كييف يوم السبت، لتشجيع الحوار بين الطرفين.

وأكّد المتحدث أن المستشار النمساوي سيكون أول مسؤول أوروبي يلتقي بوتين منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أن نيهامر رتّب لهذا اللقاء مع بوتين في خلال زيارته لأوكرانيا. مبديا مساعيه لـ”بذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق تقدّم نحو السلام”.

أوكرانيا ترفض مقترح روسيا بأن تصبح “دولة محايدة” مثل السويد والنمسا

وفي 16 مارس، قالت الرئاسة الأوكرانية إنها لن توافق على مقترح روسي بأن تصبح دولة محايدة على غرار السويد والنمسا.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن موسكو تعتبر “أوكرانيا المحايدة بجيشها على غرار النمسا أو السويد، حلّا وسطا محتملا في محادثات السلام مع كييف”.

وردّا على ذلك، قال المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك في تعليقات نشرتها الرئاسة الأوكرانية :”أوكرانيا في حالة حرب مباشرة مع روسيا الآن. والنموذج المطلوب في المفاوضات لا يمكن أن يكون إلا نموذج أوكرانيا”.