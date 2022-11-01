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بوتين يوجّه رسالة إلى المشاركين في قمة الجزائر

الشروق أونلاين
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بوتين يوجّه رسالة إلى المشاركين في قمة الجزائر
أرشيف
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الروسي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى المشاركين في قمة الجامعة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

وحسب ما ذكرته وكالة نوفوستي الروسية، فقد أكد بوتين في رسالته إلى قمة الجزائر،  أهمية الدور الذي تلعبه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الساحة الدولية.

وقال بوتين في رسالته إن: “العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية هامة”، مشيرا إلى أن “عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة والعدالة واحترام المصالح المشروعة لكل الدول، تعرف زخما كبيرا”.

وقد أكد الرئيس الروسي أهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية في هذا الشأن قائلا :”دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة، تلعب دورا متزايد الأهمية في تشكيل النظام العالمي الجديد متعدّد الأقطاب”.

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