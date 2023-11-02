بوتين يوقّع خروج روسيا من معاهدة حظر التّجارب النووية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 2 نوفمبر، على قانون إلغاء التصديق على معاهدة حظر التّجارب النووية.

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 2 نوفمبر، على قانون إلغاء التصديق على معاهدة حظر التّجارب النووية، على خلفية الصراع في أوكرانيا والأزمة مع الغرب، حسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي معاهدة دولية لحظر اختبار الأسلحة النووية وغيرها من التفجيرات النووية، مهما كان الغرض منها.

وقد تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996، دون أن تدخل حيز التنفيذ وذلك لكون المعاهدة وقعت عليها 41 دولة فقط من مجموع 44 دولة حائزة على منشآت وتكنولوجيات تخول لها إمكانية تنفيذ برامج نووية ذات طابع عسكري، أثناء المفاوضات حول المعاهدة. كما لم تصادق عليها من بين هذه الدول الـ41 الموقعة على المعاهدة سوى 36 دولة.

وقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بداية شهر أكتوبر أن بلاده يمكن أن تلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية رداً على الولايات المتحدة التي لم تصدق عليها قط.

كما قال بوتين أيضا في كلمته في منتدى “فالداي” بمدينة سوتشي الروسية، يوم الخميس 5 أكتوبر “في العقيدة العسكرية الروسية سببان لاستخدام الأسلحة النووية، وهما الرد على صاروخ أطلق على الأراضي الروسية، ومواجهة تهديد لوجود الدولة”.